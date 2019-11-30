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Мина замедленного действия. В Барнауле обсудили, как избежать ксенофобии

, ИА "Амител"
Межнациональные конфликты в Алтайском крае – редкость, но это не повод расслабляться
Председатель 'Союза армян Алтайского края' Гарик Геворгян / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Председатель "Союза армян Алтайского края" Гарик Геворгян / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Как избежать проявлений экстремизма среди молодого поколения в Барнауле, обсудили участники круглого стола "Противодействие идеологии экстремизма в молодежной среде". В Алтайском крае случаи проявления ксенофобии довольно редки, но, по словам собравшихся, это вовсе не значит, что экстремистской угрозы нет. О том, почему работать надо именно с молодыми, если экстремистские настроения в обществе идут не от них, рассказали представители этнокультурных организаций и правоохранительных органов.

Виноваты взрослые

Встречу провел Союз армян Алтайского края, который председатель Гарик Геворгян зовет "армянским домом". Этим он подчеркивает, насколько здесь рады гостям. Причем гостям любой культуры и национальности.

Круглый стол организовали при поддержке Общественного совета при Управлении МВД России по Барнаулу.

В обсуждении приняли участие представители правоохранительных органов, преподаватели вузов, активисты этнокультурных центров и студенты. Они делились своим опытом работы по воспитанию толерантности среди молодежи и пытались выявить наиболее эффективные способы предотвращения межнациональных конфликтов.

Работать с молодежью важно, но экстремистский посыл в обществе идет не от них, объяснил собравшимся доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики РАНХиГС Андрей Титоренко.

"Если ксенофобные настроения в обществе и появляются, то идут они отнюдь не от молодежи. Молодые люди, наоборот, настроены очень прекрасно: толерантнее их никого нет. Конфликты если и возникают, то посыл в основном идет от взрослого населения. Они-то умеют любой бытовой конфликт перевести на национальную почву. Поэтому я бы сказал, что работать надо и со взрослым населением", – объяснил Титоренко.

При этом он подчеркнул, что студенчество – передовая часть молодежи, и ее представители в будущем займут руководящие посты. От их умонастроений будет зависеть жизнь всего общества, и именно поэтому с молодежью нужно усиленно работать.

С этим согласился и старший оперуполномоченный направления по борьбе с экстремизмом и терроризмом ОВД Барнаула. По его словам, именно на молодежь нацелена пропаганда ксенофобии в обществе: молодым людям присущ максимализм и отсутствие жизненного опыта, а потому ими легко манипулировать.

Мина замедленного действия

И пусть в Алтайском крае межэтническую обстановку можно назвать спокойной, общероссийская статистика настораживает. Согласно результатам ВЦИОМ, в 2018 году в России случился настоящий всплеск этнофобии. Начиная с 2012 года этот показатель в нашей стране постепенно снижался, но в прошлом году резко увеличился и составил 71%, рассказал Титоренко. Он подчеркнул, что экстремизм – это мина замедленного действия. И он быстро перерастает в ужасные вещи, если пустить ситуацию на самотек и позволить ей свободно развиваться.

В Барнауле, по словам замначальника УМВД России по Барнаулу Андрея Пономарева,  проявления межнациональной неприязни встречаются крайне редко.

"Приведу в пример свежий случай. Недавно на проспекте Энергетиков произошла массовая драка между азербайджанцами и таджиками. В ход даже пошло травматическое оружие. Но что самое интересное – причина-то не в национальности: просто не смогли разъехаться в дворовом проезде. И это единственный подобный случай на моей памяти, который в этом году произошел. Обстановка в Барнауле у нас под контролем", – пояснил Пономарев.

Он подчеркивает, что несмотря на спокойную обстановку, мониторинг в городе ведется постоянно. Всегда нужно быть готовым, тщательно отслеживать, какие новые люди появляются в национальных диаспорах, отмечает старший оперуполномоченный по особо важным делам Центра по противодействию терроризму и экстремизму краевого ГУ МВД Роман Нороян. По его словам, это работа не только полиции, но и самих этнокультурных организаций.

Борьба с экстремизмом требует комплексной работы, соглашается Андрей Титоренко. По его словам, каждый из участников круглого стола может в ней поучаствовать. Да, работа правоохранительных органов с проявлениями межнациональной розни наиболее заметна. Но свой вклад вносят и преподаватели, которые воспитывают в студентах толерантность, и представители этнокультурных обществ, которые рассказывают об обычаях своих народов.

Сырость и плесень

Нороян подчеркивает, что многие вербовщики и пропагандисты работают скрытно и долго находятся "в спящем режиме". Поэтому чтобы у полиции было меньше работы, этнокультурные активисты должны внимательнее следить за теми, кто приходит в общины. "С сыростью бороться гораздо проще, чем с плесенью", – отмечает Нороян.

Эффективно бороться с экстремистскими наклонностями студентов может и преподаватель, считает Андрей Титоренко. По его словам, при работе с молодыми людьми он часто делит их на группы. Причем так, чтобы представители разных национальностей не были в одной группе. Тогда их в ходе работы объединяют не культурные и этнические признаки, а общая цель. Титоренко подчеркнул, что это отличный способ сблизить разные народы и воспитать в молодых людях толерантность

А представители национально-культурных обществ объяснили, что для них очень важно рассказывать людям о своих ценностях, обычаях и быте. Когда человек больше узнает о том, как живут татары, башкиры, армяне, киргизы или украинцы, то меняет к ним свое отношение. Поэтому представители диаспор рады на своих праздниках и мероприятиях абсолютно всем: и неважно, кто какой национальности или вероисповедания.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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