Ждем денег: в мэрии Барнаула пока не решили, какие объекты благоустроить в 2020 году

Итоги интернет-голосования за общественные территории, которые будут обновлены в рамках программы "Формирование современной городской среды", подвели на совещании в мэрии 29 ноября. У комиссии не нашлось сомнений, что голосование прошло честно и без накрутки голосов. Однако в администрации города до сих пор не решили, какие именно объекты-победители будут отремонтированы в следующем году. Возможно, два, а возможно, пять. Дело в том, что в этом году из федерального бюджета краевая столица по нацпроекту получила около 200 миллионов рублей и их нужно разделить не только на ремонт общественных зон, но и на ремонт дворов. Как делить сумму – еще предстоит решить.

Как пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев, сначала будут подготовлены проектно-сметные документации, чтобы в мае 2020 года уже определить подрядчика и зайти на объекты. Ожидается, что все три территории – лидеры голосования – получат финансирование, хотя существует мнение, что лучше потратить всю сумму на один объект и сделать сразу качественно, а не ограничиваться только новой плиткой и несколькими лавочками.

Впрочем, у мэрии другая позиция и они рассчитывают выделить по 30 миллионов на три территории. Это парк "Изумрудный", Мизюлинская роща и зеленая зона на пересечении ул. С. Ускова и ул. Взлетной. В "Изумрудном" на эти деньги можно высадить деревья, которые нещадно вырубали в последние годы. Еще более 30 миллионов парк получит из краевого бюджета. На эти деньги вряд ли можно провести реновацию "Изумрудного", но навести порядок в зеленой зоне в центре Барнаула – вполне.

Что касается Мизюлинской рощи, то там планируют установить детские площадки, лавочки и сделать дорожки. Территорию же на пересечении ул. С. Ускова и ул. Взлетной придется создавать с нуля. Для этого в мэрии планируют спросить мнение граждан, которые проживают в районе новых кварталов.

Напомним, барнаульцы две недели выбирали те территории, которые приведут в порядок в 2020 году. Было предложено 44 общественных пространства. В результате за их благоустройство было отдано 50 тысяч 611 голосов. Примерно три территории получили в около 17%.

Антон Шеломенцев также высказался о том, что в этом году, по сравнению с прошлым, были скорректированы правила голосования. Посетители сайта могли проголосовать только единожды (1 голос = 1 ip адрес) и максимум за три территории. Это вызвало неудобства у некоторых горожан. Например, на одном предприятии или конторе нельзя было проголосовать несколько раз. Также общественники обратили внимание на возможную накрутку, когда за одну ночь какая-то территория резко прибавляла полторы тысячи голосов, хотя за несколько дней до этого ей отдавали предпочтение всего несколько десятков барнаульцев. Антон Шеломенцев признал, что система голосования не совершенна, но со следующего года она изменится. Выбирать объекты для благоустройства будут через платформу "Я – гражданин". Это потребует от пользователей регистрации, и вся процедура выборов будет более прозрачной.

Отметим, что в 2018 году в Барнауле в рамках программы "Формирование современной городской среды" было отремонтировано три объекта. На улице Георгия Исакова обновили аллею, где построили первую в городе велодорожку. Также в краевой столице построили пешеходный фонтан.



