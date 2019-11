Австралийка спасла коалу из лесного пожара, но зверька пришлось усыпить

Жительница Австралии Тонги Догерти проезжала через горящий лес, когда увидела на дереве коалу. Она остановилась и без раздумий бросилась на помощь животному.

Зверька облили водой, завернули в одеяло и увезли в клинику. Там 14-летнюю коалу назвали Льюис. Его лапы, живот и мордочка сильно обгорели.

К сожалению, спустя неделю борьбы за жизнь, врачи приняли решение усыпить Льюиса, так как он очень сильно страдал от полученных травм.

Эта история обошла весь мир. Многие пользователи социальных сетей восприняли смерть Льюиса как личную трагедию. С хештегом #RIPLewis люди публиковали в сетях свои рисунки и призывы к единению ради спасения Земли.

#RIPLewis i'm so sorry little friend :'( pic.twitter.com/PopbtXkjCS