Пассажирский автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Бийске

ПАЗ сбил 70-летнюю женщину на пешеходном переходе, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".

Инцидент произошел в районе остановки "Университетская" около часа дня.

Женщина вышла на пешеходный переход из-за столба, поэтому автор поста предположил, что водитель пассажирского автобуса мог ее не увидеть. Однако в комментариях еще одна очевидица описала ситуацию иначе. По ее версии, автобус ехал с большой скоростью и не остановился перед переходом, несмотря на остановку других участников дорожного движения.

Пострадавшая пенсионерка доставлена в городскую больницу. Информации о ее состоянии нет.