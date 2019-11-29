С нового года жители российских сел смогут получать льготные кредиты

Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своего жилья, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Кредитные деньги можно будет потратить на установку центрального отопления или автономного ээлектро-, водо-, и газоснабжения, канализации, а также ремонт жилья по договору подряда.

Размер займа не должен превышать 250 тысяч рублей. Для жителей Ленинградской области и Дальнего Востока этот лимит увеличен до 300 тысяч рублей. Кредитный договор рассчитан максимум на пять лет. Правительство будет субсидировать ставки, по этому они не превысят пяти процентов.