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Власти Барнаула отказались от идеи ремонтировать фонтан у театра драмы в 2020 году

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Проект будет дожидаться федерального финансирования

Реконструкции фонтана возле театра драмы в Барнауле в следующем году не будет. Средства выделят только на разработку проекта, с сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев. Сами же ремонтные работы проведут только тогда, когда за объект проголосуют жители города для участия в проекте "Формирование комфортной городской среды". Произойдет ли это вообще в ближайшие годы – неизвестно.

"Мы включили этот объект в список 44 территорий. Пока разработаем проект. Как только за него проголосуют горожане – мы его отремонтируем", – сказал Антон Шеломенцев в пятницу, 29 ноября, на совещании по итогам голосования за общественные территории, которые будут обновлены в рамках программы "Формирование современной городской среды".

Отметим, что в этом году за ремонт фонтана проголосовало всего 266 человек. Это 31-е место из 44-х. Победили же парк "Изумрудный", Мизюлинская роща и территория на пересечении ул. С. Ускова и ул. Взлетной.

В августе 2018 года экс-глава города Сергей Дугин сообщил amic.ru, что мэрия рассматривает возможность появления в ближайшие годы нового фонтана рядом с Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина. Тогда мэр Барнаула подчеркнул, что речь идет не о ремонте действующего, а о совершенно новом фонтане, который станет самым привлекательным в краевой столице.

На 2020-й год в городской бюджет будут заложены средства на составление проекта реконструкции. Это 2,2 миллиона рублей. Планируется капитально отремонтировать сооружение и добавить ему музыки и света. Фонтан должен быть динамическим и светомузыкальным, говорится в техзадании на проектирование. Струи будут подсвечиваться многоцветными светодиодными светильниками.

Территория рядом с фонтаном уже долгие годы считается одним из самых любимых мест отдыха жителей города. Однако фактически там отсутствует нормальная инфраструктура, нет удобных лавочек. Многие барнаульцы традиционно любят отдыхать на газоне за территорией здания правительства Алтайского края. Если за проект проголосуют барнаульцы в будущем году, то власти обещают помимо фонтана также отремонтировать и территорию рядом.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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