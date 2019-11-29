Подземный переход на площади Октября залило водой из-за коммунальной аварии

Фото: Barnaul22
Подземный пешеходный переход на площади Октября в Барнауле стал жертвой очередной коммунальной аварии. Из-за прорыва вода подтапливает киоски, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Струю воды с потолка ловят пластиковым ведром, а при помощи лопаты пытаются высушить пол. Сейчас он залит водой, которая замерзает, что может привести к травмам барнаульцев.
По версии арендаторов, причиной подобного происшествия стало длительное отсутствие ремонта в переходе.
Комментарии
афганцы - арендаторы у города - не ремонтирую что ли?
Многострадальный Наш Переход.Что он только не переживал.И какали в нём.И на мотоциклах гоняли.И грабили.И пели музыканты.И прессу раздавали.И барыжнячили контрабандой и валютой.И пожар то был.И вот- потоп.
Чё ещё осталось? Землетрясение и завалить на хрен его?
Нужно поставить счётчик трафика проходящих там людей. За сутки,за месяц,в год. Это будет интересно.Каждому милионному, вручать приз.Достояние Барнаула нужно хранить.Без балдежа, это памятник Культуры! Он у нас один такой.
Спасибо СССР.Щас не роют подземных.Да и над земных в городе не построили.Вот в Новосибе строють.А у нас, неть. Хоья давно пора у ТЦ построить надземных.ТЦ Европа, Огни кольцо Малахова, Новый рынок Пионер, Галактика.Обязать выстроить это сам Томенко бы велел.
Вот это бы Дело было.Пешиков не сбивали бы и пробки не собирались на переходниках.Город бы реально "вздохнул"
А ннет.Нету денег как всегда. Жадность.Капитализма.....