Подземный переход на площади Октября залило водой из-за коммунальной аварии

Фото: Barnaul22

Подземный пешеходный переход на площади Октября в Барнауле стал жертвой очередной коммунальной аварии. Из-за прорыва вода подтапливает киоски, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Струю воды с потолка ловят пластиковым ведром, а при помощи лопаты пытаются высушить пол. Сейчас он залит водой, которая замерзает, что может привести к травмам барнаульцев.

По версии арендаторов, причиной подобного происшествия стало длительное отсутствие ремонта в переходе.