Парк, роща и пустырь: какие территории планируют благоустроить в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула в течение двух недель выбирали территории, которые приведут в порядок в 2020 году в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Было предложено 44 общественных пространства. В результате за их благоустройство отдали 50 611 голосов. Примерно три территории получили около 17%, которые разделили победу. Это парк "Изумрудный", Мизюлинская роща и зеленая зона на пересечении ул. Сергея Ускова и ул. Взлетной.

Если первые две территории большие, долгое время заброшены, то на третьей – в районе новостроек – вообще не было раньше общественного пространства. Городским властям предстоит с нуля создавать сквер на пересечении двух улиц. Будут ли это спортивные и детские площадки, либо зеленая зона со скамейками. Для этого планируют спросить мнение жителей, которые проживают рядом. Пока же предлагаем посмотреть, как выглядят территории-победители в нашем фоторепортаже.