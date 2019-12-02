Прокуратура нашла нарушения в работе помощников алтайских депутатов

В 2019 году прокуратура Алтайского края провела в Алтайском краевом Заксобрании проверку по соблюдению законодательства о противодействии коррупции, а также бюджетного и трудового законодательства при работе помощников депутатов. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос amic.ru.

"Выявлены <...> нарушения трудового законодательства при организации учета и контроля депутатами рабочего времени помощников, выплаты им заработной платы", – сообщает прокуратура.

Более подробной информации в ведомстве не представили. Однако, по данным amic.ru, работа помощников депутатов в АКЗС традиционно подотчетна только самим депутатам. Постоянных рабочих мест в здании парламента для помощников не выделено. Фактически контролировать их деятельность крайне сложно, рассказали источники amic.ru. Более того, некоторые из них имеют еще и другое место работы.

Отдельная статья о помощниках есть в краевом законе о статусе депутата АКЗС. Но там лишь говорится, что у алтайского парламентария может быть не более пяти помощников и только один из них может получать зарплату – "0,55 денежного вознаграждения депутата, осуществляющего должностные полномочия в АКЗС". Сейчас это около 26 тыс. рублей, рассказали amic.ru в парламенте.

Некоторые депутаты, бывает, оформляют на ставку одного помощника, а делят сумму на двух или нескольких. Но так делают не все.

Собственно сумма, которую получают помощники, якобы и стала предметом раздражения некоторых сотрудников аппарата уровня специалистов – они могут получать примерно столько же, а объем работы выполнять куда более серьезный.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об увольнении начальника отдела по вопросам госслужбы и кадров краевого Заксобрания Маргариты Королевой, которая работала в парламенте, по данным amic.ru, еще с "нулевых" годов. Она написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Неофициально ее уход связывали как раз с проверкой прокуратуры. В АКЗС эту тему никак не прокомментировали, подтвердив только сам факт увольнения.