Зима – не только время забав и новогодних чудес, но и серьезное испытание. Проверку на прочность морозами и метелями проходят все системы города – и жилищно-коммунальные, и транспортные, и службы безопасности.

Для человека зима тоже нелегкий период: требует собранности и повышенного внимания. А потому лучше заранее быть готовым к различным ситуациям.

Как утверждают психологи, в момент чрезвычайного происшествия многие люди настолько растеряны, что забывают номера аварийных служб или МЧС.

Редакция amic очень надеется, что вам никогда не придется столкнуться с экстремальными ситуациями, но на всякий случай предлагает распечатать и сохранить нашу инфографику, где мы собрали телефоны служб*, которые приходят на помощь в случае ЧП.

И бонус: помимо служб спасения, полиции и скорой помощи, мы указали контакты, куда можно обратиться по таким житейским вопросам, как вывоз мусора или уборка снега с улиц.

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* Кстати, добавим на всякий случай, что во время снегопадов, сильных морозов или новогодних праздников все эти службы переходят на усиленный режим работы.