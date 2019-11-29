Опубликован проект закона о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал проект закона "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", который был предложен группой сенаторов и депутатов Госдумы.

Он предполагает вынесение предписаний о защите жертв. Кроме того, медицинские учреждения будут обязаны сообщать о фактах домашнего насилия.

"Судебным защитным предписанием нарушителю может быть запрещено совершать семейно-бытовое насилие; вступать в контакты, общаться с лицом, подвергшимся семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет; предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, если это лицо находится в месте, неизвестном нарушителю", — уточняется в документе.

Также виновники будут ставиться на учет и проходить профилактические программы. Основанием для применения мер профилактики могут стать как сообщения жертвы, так и обращения, полученные от очевидцев.

Ознакомиться с полным текстом проекта можно по ссылке.