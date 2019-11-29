Водоканал назвал причину, по которой затопило подземный переход в Барнауле

Авария на трубопроводе диаметром 250 мм могла стать причиной потопа в подземном пешеходном переходе на площади Октября в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала. В компании сообщили, что трубопровод на данный момент уже перекрыли. Сейчас специалисты пытаются найти место повреждения на трубопроводе.

Также Водоканал сообщает, что ограничивать водоснабжение рядом стоящих домов не стали.

Ранее очевидцы рассказали, что вода подтопила киоски расположенные в переходе. Вода льется с потолка и продавцы пытаются поймать струи в ведра, также как-то высушить пол. В сообществе Barnaul22 люди высказывают опасения, что вода замерзнет и переход станет скользким и травмоопасным.