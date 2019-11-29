Рособрнадзор рассказал, насколько россияне довольны качеством образования

Российские школьники более чем на 80% удовлетворены качеством образования, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Рособрнадзора.

"Степень удовлетворенности качеством образования у обучающихся составляет 80%, у родителей — 72%, а у педагогических работников — 86%. Респонденты отмечают удовлетворенность как условиями, так и результатами общего образования", — говорится в материалах ведомства.

Участие в исследовании приняли 12 244 человека (в рамках основного этапа исследования) из 14 регионов России.

Результаты оценки, как сообщил замдиректора Федерального института оценки качества образования Илья Денисенко, представят в апреле следующего года.

Ранее сообщалось, что качеством дополнительного образования довольны 80% родителей в Алтайском крае.

Для сравнения, в 2017 году "Левада-Центр" провел опрос, согласно его результатам рост трат на обучение в школе беспокоил почти половину населения России, а 30% респондентов волновало низкое качество образования.