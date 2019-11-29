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Новости

Песков сравнил Путина с доменной печью, говоря о планах президента на 31 декабря

, ИА "Амител"
Глава государства будет работать в предпраздничный день, подчеркнул Песков
Путин работает без остановки / Фото: tvc.ru

Путин работает без остановки / Фото: tvc.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина не бывавет выходных дней и 31 декабря он тоже будет работать, сообщает РИА "Новости".

"Это как доменная печь, которую невозможно потушить. Такой безостановочный цикл. У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных", — сказал Песков.

По его словам, даже если президент какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он находится на работе.

Напомним, споры вокруг 31 декабря не утихают уже несколько дней. Ранее ЛДПР внесла в Госдуму инициативу, предлагающую сделать этот день выходным. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала это предложение.

В Роструде рассказали, что последний день в году может стать нерабочим, но только если работодатель предоставит своим сотрудникам день отдыха. Однако, согласно трудовому законодательству, это повлечет за собой уменьшение зарплаты.

Министр труда Максим Топилин объяснил, что в этом году уже невозможно сделать 31 декабря выходным днем, поскольку правительство России принимает такое решение заранее и на год вперед.

Дмитрий Песков в этом аспекте поддержал Топилина. Он отметил, что не видит предмета для дискуссий: если решение уже принято, значит надо работать.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.11.2019 21:29
Пионер

С кем или чем тогда сравнить человека, взявшего ипотеку?

29.11.2019 21:37
Лёха

"С кем и чем" - звучит как "схемичем". Учись, пионэр. Пока я жив.

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