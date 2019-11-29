Косметолог Надежды Бабкиной рассказала про омоложение артистки в Алтайском крае

Косметолог Надежды Бабкиной рассказала, что 69-летняя артистка выглядит гораздо моложе своих лет благодаря здоровому образу жизни и регулярному посещению Алтайского края, пишет Teleprogramma.pro.

По словам главврача сети клиник "Оригитея" Марият Мухиной, биологический возраст Бабкиной действительно не соответствует паспортному. Однако, этому есть объяснение.

"Надежду Георгиевну я знаю лично. Действительно, она выглядит намного моложе своего возраста. И как раз причина этой молодости в том, что она применяет на себе нетрадиционные методы, в частности часто посещает Алтайский край", — подчеркнула Мухина.

Она также напомнила, что у Бабкиной есть молодой супруг Евгений Гор.

"Мы знаем, что те женщины, мужья которых младше, выглядят намного лучше, это по статистике. В этом тоже есть секрет молодости", — отметила косметолог.

Не боится артистка эксперементировать и с образами. Ранее она сделала новую прическу, укоротив локоны. А поскольку она эксперт на передаче "Модный приговор", то всегда подбирает броские наряды. Накануне она примерила юбку макси и белый джемпер с пайетками, который вызвал восторг у зрителей.