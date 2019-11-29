Президент России Владимир Путин выступил против замены слова "мама" на "родитель номер один" или "родитель номер два", сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".

"Слово мама невозможно заменить. А оказывается, что возможно. В некоторых странах заменили. Родитель номер один и родитель номер два. Надеюсь, у нас этого никогда не будет", — сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Путин выступил против замены слова "мама" на "родитель 1" и "родитель 2": надеюсь, у нас такого никогда не будет pic.twitter.com/9mMyrsIkAs — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 ноября 2019 г.

Напомним, в 2015 году сообщалось, что в США выводят из официального оборота слова "мама" и "папа". При подаче заявлений на оформление официальных документов в анкетах значится "родитель №1" и "родитель №2".

В 2014 году аналогичные изменения внесены в законодательство Франции: в документах вместо слов "отец" и "мать" фигурирует слово "родитель". Также изменения коснулись и Молдавии, где введена формулировка "один из родителей". В целом, прежнюю гендерную идентификацию посчитали противоречащей современным реалиям в нескольких странах.