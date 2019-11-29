В Барнауле водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Барнауле разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло в пятницу вечером, 29 ноября, на проспекте Коммунаров в районе дома № 70. В Госавтоинспекции Барнаула сообщили, что пострадавший 55-летний мужчина с различными травмами доставлен в больницу.

Сотрудники полиции разыскивают ВАЗ-2105 или 07 вишневого цвета с повреждениями на передней части. Всех, кто располагает информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: 393-555 и 391-090.