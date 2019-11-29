Алтайский край получил премию National Geographic по оздоровительному отдыху

Читатели журнала National Geographic Traveler назвали Алтайский край центром оздоровительного отдыха в России, сообщает официальный сайт региона.

Всего в интернет-голосовании в 2019 году приняли участие около 450 тыс. человек, которые выбрали лучших в 30 номинациях. Так, в категории "Российский оздоровительный отдых" финалистами стали Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.

В итоге Алтайский край был признан победителем, набрав 45% голосов. Церемония награждения прошла в московском "Президент-Отеле".

Директор постоянного представительства края в Москве Николай Борисенко, принимая награду, отметил, что регион мог бы претендовать на победу и в других разделах конкурса.

Напомним, журнал в девятый раз награждал победителей по различным направлениям туристического бизнеса. В последние годы Алтайский край постоянно лидирует в голосованиях National Geographic Traveler.

В 2018 году Алтайский край получил премию журнала в номинации "Российский приключенческий отдых". В 2017 году регион стал лидером в группе "Российский оздоровительный отдых". А в 2016-м получил первое место в номинации "Российский приключенческий отдых".