Снег и метели обещают в Алтайском крае в последний день осени

В Алтайском крае в субботу днем, 30 ноября, ожидается -7...-12 градусов. В отдельных районах региона небольшой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, сообщает ЦГМС по краю.

Днем 1 декабря в регионе обещают -11...-16 градусов, а 2 декабря будет до -13...-18°C. Температура ночью будет в пределах -13...-18 и -21...-26 градусов соответственно.

В Барнауле 30 ноября ожидается -8...-10 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.