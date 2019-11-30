Медведев попросил "добивать" социальные объекты в Курганской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в разговоре с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым попросил в хорошем смысле "добить" социальную сферу региона, сообщает Twitter "Кремлевский пул РИА".

Медведев встретился с автором слов "красть в Курганской области больше нечего". Премьер дал совет курганскому губернатору по строительству соцобъектов: "Добивайте", но только в хорошем смысле этого слова, чтобы они не оказались полностью "добитыми", а все-таки стали развиваться". pic.twitter.com/rVy03X8feL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 ноября 2019 г.

В ходе разговора Шумков сообщил, что власти области "добивают" те объекты социальной сферы, которые не могут "зацепить" через нацпроекты.

"Ну, "добивайте", но только в хорошем смысле этого слова, чтобы они не оказались полностью "добитыми", а все-таки стали развиваться", — пошутил в ответ Медведев.

Как поясняет правительство России, Шумков рассказал про противотуберкулезный диспансер, новую поликлинику и другие объекты, которые не вошли в нацпроекты, но будут построены по программе индивидуального развития.

Губернатор также отметил, что абсолютно все центральные районные больницы Курганской области подлежат модернизации. "Где-то внешний ремонт, где-то внутренний. Я полагаю, до одной трети придется строить заново", — подчеркнул Шумков.