Массовое ДТП произошло ночью в Барнауле по вине нетрезвого водителя

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла ночью 30 ноября в районе пересечения улицы Профинтерна и проспекта Калинина, недалеко от площади Октября, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Водила был пьяный настолько, что не мог держаться на ногах, а аварию совершил разогнавшись на одностороннем участке дороги", – сообщили очевидцы происшествия.

Отмечается, что нетрезвого виновника ДТП прямо через дорожное ограждение отправили охлаждаться в снег. Судя по опубликованным кадрам, вначале с мужчиной пытались разобраться другие водители.

"Водитель пьяный на "королке" был. Он кидался на всех, его и угомонили, опрокинув через забор", – разъяснил один из участников событий. Впрочем, судя по нескольким видео с места происшествия, мужчина продолжил на словах доказывать свою правоту. К примеру, по его информации, за рулем был не он.

Водитель пытался доказать свою правоту / Фото: vk.com/barneos22