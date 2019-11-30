Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН

Актер и юморист Сергей Светлаков в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале посетовал, что ему обидно, что в эфир не попала шутка про Юлия Гусмана на выступлении "Встречи выпускников" в Екатеринбурге. Также он рассказал, кто на самом деле редактирует выступления команд.

По словам Светлакова, все началось с разминки. "Гусман спросил, что нужно, чтобы ему открыть Instagram. Я ответил, что для начала нужно зарегистрироваться и начал шутить. Он сказал, что это не смешно и поставил плохую оценку", – рассказал юморист. После этого в следующем конкурсе начался интерактив, когда Светлаков и Михаил Галустян вышли к жюри в образе Славика и Димона – персонажей из шоу "Наша Russia".

"Я подхожу к Гусману и спрашиваю, что там у нас с "Инстаграмом". Он на меня безумно смотрит. Я говорю: "Все, Соломоныч, отписка!" – рассказал Светлаков. Далее он не выходя из образа сообщил всему залу адрес отеля Гусмана: "Все знают, что вы нас на разминке завалили! Поэтому информация для всего зала – Гусман живет в таком-то отеле в номере 535. Хорошего уральского вечера вам!"

Также Светлаков отметил, что жена Александра Маслякова, Светлана, занимается цензурой. Поэтому большая часть шуток пропускается, если Масляков приезжает на игру в какой-то город без нее. По его словам, шутку про "оторванную ногу Маслякова" также бы вырезали, если бы в Екатеринбурге была его супруга.

Ранее актер Леонид Ярмольник назвал выступления современных команд КВН несмешными, а саму передачу – непригодной для просмотра. Он подчеркнул, что ранее такой цензуры на этой передаче не было. А в нынешней ситуации, если есть одна достойная шутка за всю игру – это уже победа.