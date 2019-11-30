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В Барнауле автомобиль после ДТП улетел в яму с билбордом "Добро пожаловать"

, ИА "Амител"
Машину вытащили, погрузили на эвакуатор и увезли

В Барнауле возле гипермаркета "Лента" автомобиль после ДТП выкинуло в яму под небольшим мостовым переходом, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось в пятницу вечером, 29 ноября, на перекрестке возле "старой" "Ленты" на Павловском тракте. О пострадавших не сообщается. Машину вытащили, погрузили на эвакуатор и увезли.

По словам автолюбителей, на данном перекрестке нельзя поворачивать к "Ленте". "Движение по полосам, крайняя левая – только прямо", – рассказывают в комментариях.

 

На перекрестке возле "Ленты" / Фото и видео: vk.com/incident22

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.11.2019 10:30
BorisBoris

Как понять "о пострадавших не сообщается"? Их нет или просто не уточняют этот нюанс? Надеюсь, что никто не пострадал. Но жаль, конечно, что водитель не знает, что там нельзя сворачивать!

30.11.2019 10:51
- гость -

А зачем там яма?

30.11.2019 11:39
- гость -

Там таких особо умных ежедневно десятки, камеру надо ставить для таких торопыг

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