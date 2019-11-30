В Барнауле автомобиль после ДТП улетел в яму с билбордом "Добро пожаловать"

В Барнауле возле гипермаркета "Лента" автомобиль после ДТП выкинуло в яму под небольшим мостовым переходом, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось в пятницу вечером, 29 ноября, на перекрестке возле "старой" "Ленты" на Павловском тракте. О пострадавших не сообщается. Машину вытащили, погрузили на эвакуатор и увезли.

По словам автолюбителей, на данном перекрестке нельзя поворачивать к "Ленте". "Движение по полосам, крайняя левая – только прямо", – рассказывают в комментариях.

На перекрестке возле "Ленты" / Фото и видео: vk.com/incident22