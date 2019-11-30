В Барнауле автомобиль после ДТП улетел в яму с билбордом "Добро пожаловать"

В Барнауле возле гипермаркета "Лента" автомобиль после ДТП выкинуло в яму под небольшим мостовым переходом, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось в пятницу вечером, 29 ноября, на перекрестке возле "старой" "Ленты" на Павловском тракте. О пострадавших не сообщается. Машину вытащили, погрузили на эвакуатор и увезли.
По словам автолюбителей, на данном перекрестке нельзя поворачивать к "Ленте". "Движение по полосам, крайняя левая – только прямо", – рассказывают в комментариях.
На перекрестке возле "Ленты" / Фото и видео: vk.com/incident22
Комментарии
Как понять "о пострадавших не сообщается"? Их нет или просто не уточняют этот нюанс? Надеюсь, что никто не пострадал. Но жаль, конечно, что водитель не знает, что там нельзя сворачивать!
А зачем там яма?