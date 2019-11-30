В Белгороде учитель информатики подрался со школьником во время урока

В Белгороде учитель информатики прямо на уроке подрался со школьником, который отказался покинуть класс, сообщают "Вести". Инцидент на видео снял один из учеников.

Конфликт произошел 29 ноября в школе №15. Со слов учеников, Максим сильно опоздал на урок, извинения приносить не стал, а в ответ на замечание педагога Олега Пургина начал огрызаться. После попытки выпроводить его из класса школьник вначале пнул педагога, а после начал махать кулаками.

Первоначально в региональном департаменте образования пообещали уволить Пургина, отметив, что он "недопустимо нарушил правила педагогической этики". Директор школы также заявила, что преподаватель будет уволен.

Между тем, за учителя горой встали школьники, а родители начали готовить митинг в поддержку. По их мнению, администрация школы увольнением грамотного специалиста хочет отчитаться о решении вопроса. Так что чиновники пересмотрели свою позицию: пообещали заменить увольнение дисциплинарным взысканием.

По данным Telegram-канала Baza, некоторые ученики над преподавателем часто издевались и в какой-то момент он просто не выдержал. В учебном заведении назначили проверку. Кроме того, по факту произошедшего назначена комиссия по делам несовершеннолетних с приглашением родителей ученика.

Как сообщает местный портал "БелПресса", сейчас в интернете проходит флешмоб в поддержку учителя с хештегом #ЗаОлегаЮрьевича. Примечательно, что Пургин довольно известный педагог в городе. Недавно на телеканале даже показывали сюжет о его методике обучения детей программированию.