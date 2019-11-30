Жительница Барнаула хотела заработать в интернете и потеряла 1,5 млн рублей

Потерей всех сбережений закончился для жительницы Барнаула путь предпринимателя в интернете, сообщает ГТРК "Алтай". В начале осени она решила подзаработать и оставила в Сети свои данные. После этого ей перезвонили и рассказали про удивительный способ быстро заработь деньги, вложив всего 100 долларов.

Деньги Людмила вложила, но после решила отказаться от сомнительного заработка: "Поняла, что это брокерское обслуживание, и решила, что мне это не надо. Написала, что мне это не подходит, и попросила вернуть взносы".

Ей перезвонил мужчина и объяснил, что необходимо перевести ее деньги с банковских карт и освободить их, чтобы не было комиссии за возврат тех самых вложенных 100 долларов. Он сказал, что готов лично заняться этим вопросом, чтобы Людмила не тратила свое время и не наделала ошибок при переводах. Женщина предоставила ему доступ к своим счетам. Так она и потеряла свои 1,5 млн рублей.

В ГУ МВД по Алтайскому краю пояснили, что граждане все чаще и чаще страдают от таких схем. В регионе количество таких преступлений увеличилось почти вполовину с начала 2019 года.

К примеру, буквально накануне в ведомстве рассказали про жителя Рубцовска, который увидел объявление о заработке в интернете. Он созвонился с "брокером" и тот предложил вложить все деньги в компанию под высокий процент. Таким нехитрым образом рубцовчанин потерял 400 тыс. рублей.