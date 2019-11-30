Жительница Барнаула хотела заработать в интернете и потеряла 1,5 млн рублей

Потерей всех сбережений закончился для жительницы Барнаула путь предпринимателя в интернете, сообщает ГТРК "Алтай". В начале осени она решила подзаработать и оставила в Сети свои данные. После этого ей перезвонили и рассказали про удивительный способ быстро заработь деньги, вложив всего 100 долларов.
Деньги Людмила вложила, но после решила отказаться от сомнительного заработка: "Поняла, что это брокерское обслуживание, и решила, что мне это не надо. Написала, что мне это не подходит, и попросила вернуть взносы".
Ей перезвонил мужчина и объяснил, что необходимо перевести ее деньги с банковских карт и освободить их, чтобы не было комиссии за возврат тех самых вложенных 100 долларов. Он сказал, что готов лично заняться этим вопросом, чтобы Людмила не тратила свое время и не наделала ошибок при переводах. Женщина предоставила ему доступ к своим счетам. Так она и потеряла свои 1,5 млн рублей.
В ГУ МВД по Алтайскому краю пояснили, что граждане все чаще и чаще страдают от таких схем. В регионе количество таких преступлений увеличилось почти вполовину с начала 2019 года.
К примеру, буквально накануне в ведомстве рассказали про жителя Рубцовска, который увидел объявление о заработке в интернете. Он созвонился с "брокером" и тот предложил вложить все деньги в компанию под высокий процент. Таким нехитрым образом рубцовчанин потерял 400 тыс. рублей.
Комментарии
Почему полиция не усиливает интернет-направление?
Почему в интернете творится безнаказанный беспредел?
Целые колл-центры работают по "обезжириванию" людей, огромная индустрия.
Интернет завален рекламой товаров с 90-98% скидкой, дорогие вещи "продаются" за копейки, с миллионов людей собирают по 1-2-3 тысячи, высылают мусор наложенным платежом, и никого это не волнует.
На любой почте спросите сколько скандалов, когда люди получают совсем не то что заказывали.
Ау, государство, вы потакаете мошенникам! Позволяете им безнаказанно собирать миллиарды.
У знакомого с карты деньги украли, заявление в полицию, оттуда намек, что заниматься этим никто не будет, смирись
30.11.2019 11:32
- гость -
Почему люди не включают голову прежде чем дарит свои деньги мошенникам? Неистребимо стремление человека к халяве? Запретить буратинам сеять свои золотые на поле чудес не может ни одно государство.