Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter раскритиковал решение СССР о выводе советских войск из Восточной Европы.

Причиной критики стала инициатива об установке в Праге памятника "власовцам". "Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны — вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова", — написал Жириновский.

Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны — вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 29 ноября 2019 г.

Как напоминает РБК, ранее чешские СМИ сообщили, что с инициативой установки памятника "власовцам" выступил староста района Прага-Ржепорые Павел Новотный. Предложение планируют рассмотреть 16 декабря на заседании муниципального совета района.

Посольство России в Чехии в своем Facebook сообщило, что установка такого мемориала нарушает обязательства Чехии по Конвенции о сроке давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

"В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния А.А.Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им", — отметили в посольстве.

Напомним, в октябре 2019 года в чешских городах Острава и Брно за сутки неизвестные осквернили два памятника советским воинам, погибшим при освобождении страны от нацистов. При этом подобные случаи фиксировались и до этого инцидента.

25 февраля 1991 года было принято решение о роспуске военной организации Варшавского договора. Каждое из входящих в него государств получало возможность самостоятельно выбирать военно-политических союзников. Новые власти Венгрии, объединенной Германии, Польши и Чехословакии настаивали на выводе советских войск. В соответствии с договорами, заключенными СССР с Венгрией и Чехословакией, начался вывод с их территорий соединений Южной группы войск и Центральной группы войск, завершившийся в июне 1991 года. Договор с Польшей заключили в 1991 году, однако вывод закончился в 1993 году, уже после распада Союза. Вывод советских войск с территории бывшей ГДР был осуществлен на основе Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, подписанном СССР, США, Великобританией, Францией, ФРГ и ГДР. В соответствии с ним вывод необходимо было завершить до конца 1994 года. В 1992 году Россия подтвердила свои обязательства в отношении вывода Западной группы войск, а срок ее окончательного вывода передвинули на четыре месяца — с 31 декабря на 31 августа 1994 года. После этого эпоха советского (с 1992 года — российского) военного присутствия в странах Центральной и Восточной Европы завершилась.