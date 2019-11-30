Суббота, 30 Ноябрь, 12:44

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,08
€ 70,55
Обь
37см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы

, ИА "Амител"
По его словам, в присутствии "русской армии" в Европе побоялись бы ставить памятнику Власову
Жириновский прокомментировал памятник Власову в Чехии / Фото: versiya.info

Жириновский прокомментировал памятник Власову в Чехии / Фото: versiya.info

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter раскритиковал решение СССР о выводе советских войск из Восточной Европы.

Причиной критики стала инициатива об установке в Праге памятника "власовцам". "Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны — вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова", — написал Жириновский.

Как напоминает РБК, ранее чешские СМИ сообщили, что с инициативой установки памятника "власовцам" выступил староста района Прага-Ржепорые Павел Новотный. Предложение планируют рассмотреть 16 декабря на заседании муниципального совета района.

Посольство России в Чехии в своем Facebook сообщило, что установка такого мемориала нарушает обязательства Чехии по Конвенции о сроке давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

"В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния А.А.Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им", — отметили в посольстве.

Напомним, в октябре 2019 года в чешских городах Острава и Брно за сутки неизвестные осквернили два памятника советским воинам, погибшим при освобождении страны от нацистов. При этом подобные случаи фиксировались и до этого инцидента.

25 февраля 1991 года было принято решение о роспуске военной организации Варшавского договора. Каждое из входящих в него государств получало возможность самостоятельно выбирать военно-политических союзников. Новые власти Венгрии, объединенной Германии, Польши и Чехословакии настаивали на выводе советских войск. В соответствии с договорами, заключенными СССР с Венгрией и Чехословакией, начался вывод с их территорий соединений Южной группы войск и Центральной группы войск, завершившийся в июне 1991 года. Договор с Польшей заключили в 1991 году, однако вывод закончился в 1993 году, уже после распада Союза. Вывод советских войск с территории бывшей ГДР был осуществлен на основе Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, подписанном СССР, США, Великобританией, Францией, ФРГ и ГДР. В соответствии с ним вывод необходимо было завершить до конца 1994 года. В 1992 году Россия подтвердила свои обязательства в отношении вывода Западной группы войск, а срок ее окончательного вывода передвинули на четыре месяца — с 31 декабря на 31 августа 1994 года. После этого эпоха советского (с 1992 года — российского) военного присутствия в странах Центральной и Восточной Европы завершилась.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
12:25
Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы 0
11:55
Лишившийся рук работник "Дома-2" добился пожизненных выплат 0
11:29
В Барнауле 1 декабря перекроют площадь Сахарова для строительства новогоднего городка 0
11:00
Бонусы клиентов ВТБ сформировали их пенсионные накопления 2
10:55
Жительница Барнаула хотела заработать в интернете и потеряла 1,5 млн рублей 2
10:28
В Белгороде учитель информатики подрался со школьником во время урока 8
10:02
Утром – на службу, вечером домой. Кому в армии служить удобно и выгодно 0
09:52
В Барнауле автомобиль после ДТП улетел в яму с билбордом "Добро пожаловать" 3
09:33
Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН 3
09:22
Более 200 человек приняли участие в масштабном бизнес-форуме в Барнауле 1
08:39
Массовое ДТП произошло ночью в Барнауле по вине нетрезвого водителя 2
08:11
Медведев попросил "добивать" социальные объекты в Курганской области 3
07:59
Мина замедленного действия. В Барнауле обсудили, как избежать ксенофобии 5
07:39
Можно ли ставить второй электросчетчик, если дом разделили на две части 0
07:14
Куда обращаться в Барнауле в случае ЧП. Инфографика 0
07:01
Депутаты трудящиеся, народные, законодательные. Как менялся парламент Алтая за 80 лет 0
06:46
Где покататься на коньках в Барнауле и сколько это стоит 0
06:32
Домашние животные, которых застали врасплох 2
06:22
Снег и метели обещают в Алтайском крае в последний день осени 2
06:16
Маркированные шины и доверенные "симки": как изменится жизнь россиян с 1 декабря 1
06:01
Путешествие за 80 лет: коротко об истории депутатства в Алтайском крае 1
23:32
Алтайский край получил премию National Geographic по оздоровительному отдыху 0
23:01
Барнаульцы просят разобраться со стаей собак, их хозяйкой и чиновниками 11
22:26
В Барнауле водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП 5
22:01
Путин выступил против замены слова "мама" на "родитель №1" 8
21:41
Косметолог Надежды Бабкиной рассказала про омоложение артистки в Алтайском крае 0
21:17
Песков сравнил Путина с доменной печью, говоря о планах президента на 31 декабря 7
20:37
Рособрнадзор рассказал, насколько россияне довольны качеством образования 0
20:13
Полицейские в Бийске сводили подростков в православный храм 6
19:42
"Яндекс. Катафалк". В Казани открытый гроб перевозили на каршеринговом автомобиле 0
19:30
Водоканал назвал причину, по которой затопило подземный переход в Барнауле 0
19:02
Изысканный рецепт к выходным: салат с форелью, томатами черри и муссом из авокадо 2
18:55
Опубликован проект закона о домашнем насилии 4
18:06
Павел Дитятев покидает пост главы Минэкономразвития Алтайского края 13
18:02
Модный этикет: семь правил выбора одежды для офиса и отдыха 0
17:55
С нового года жители российских сел смогут получать льготные кредиты 1
17:40
Подземный переход на площади Октября залило водой из-за коммунальной аварии 2
17:23
Пассажирский автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Бийске 2
17:03
Австралийка спасла коалу из лесного пожара, но зверька пришлось усыпить 1
16:50
Очередной фигурант "московского дела" задержан за нападение на сотрудника Росгвардии 3
16:31
Ждем денег: в мэрии Барнаула пока не решили, какие объекты благоустроить в 2020 году 4
16:21
Файер-шоу и полеты парапланов: полная программа "Алтайской зимовки – 2019" 0
16:12
Росреестр пытается отнять привокзальную площадь у Барнаульского аэропорта 6
16:02
Барнаул примет участие в благотворительной программе "Мир без слёз" 1
15:40
Сбербанк прокомментировал смерть клиента в новоалтайском отделении 3
15:25
"Газель" столкнулась с трамваем в Барнауле. Движение встало 3
15:15
Acer презентовал игровое кресло Predator Thronos Air. Стоит оно как двушка в Барнауле 1
15:02
"Техностарт" для успешного будущего: АлтГТУ проводит конкурс для молодежи 1
14:55
Почти 137 тысяч губернаторских новогодних подарков изготовят в Алтайском крае 2
14:45
Цветы в декабре не сажать. Романенко проверил сорванный ремонт сквера в Рубцовске 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.