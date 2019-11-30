Лишившийся рук работник "Дома-2" добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки на площадке "Дома-2" Владимир Шахов рассказал телеканулу "360" о получении пожизненных выплат.

В пятницу, 29 ноября, Тверской суд Москвы вынес вердикт о компенсации. Примечательно, что инцидент произошел еще в 2012 году — зимой на съемочной площадке теле-шоу в результате взрыва пострадал 23-летний работник.

Как рассказал сам Шахов, взрыв произошел, когда он попытался открыть флягу. По его словам, после инцидента ему "было не до исков", поскольку необходимо было смириться со своим состоянием. Отчасти этим объясняется столь длительный промежуток до суда.

Кроме того, некоторое время заняли споры с работодателем. "Я работал там с августа по тот самый несчастный случай, и считал это временной работой. Поэтому не нес трудовую книжку. Без документов. Из-за этого суд долго не мог установить факт трудовых отношений", — пояснил молодой человек.

Его адвокат пояснил, что первым ответчиком был работодатель, который должен был решить вопрос со страховой компанией. Но так как он самоликвидировался, то единственным ответчиком остались страховщики.

Шахов признался, что доволен постановлением суда, однако ничего не знает о сумме ежемесячных выплат. Также он рассказал, что пока не может устроиться на работу и живет на пенсию по инвалидности. Он женат и воспитывает полуторагодовалую дочь.

Как рассказала еще одна представительница Шахова в суде, он получит единовременную выплату в 150 тыс. рублей, 500 тыс. рублей за последние три года и плюс ежемесячные выплаты до конца жизни, но сумму она не уточнила.