Суббота, 30 Ноябрь, 14:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,08
€ 70,55
Обь
37см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Лишившийся рук работник "Дома-2" добился пожизненных выплат

, ИА "Амител"
Некоторое время заняли споры с работодателем и страховщиками
Взрыв на площадке теле-шоу произошел в 2012 году / Фото: i.ytimg.com

Взрыв на площадке теле-шоу произошел в 2012 году / Фото: i.ytimg.com

Потерявший обе руки на площадке "Дома-2" Владимир Шахов рассказал телеканулу "360" о получении пожизненных выплат.

В пятницу, 29 ноября, Тверской суд Москвы вынес вердикт о компенсации. Примечательно, что инцидент произошел еще в 2012 году — зимой на съемочной площадке теле-шоу в результате взрыва пострадал 23-летний работник.

Как рассказал сам Шахов, взрыв произошел, когда он попытался открыть флягу. По его словам, после инцидента ему "было не до исков", поскольку необходимо было смириться со своим состоянием. Отчасти этим объясняется столь длительный промежуток до суда.

Кроме того, некоторое время заняли споры с работодателем. "Я работал там с августа по тот самый несчастный случай, и считал это временной работой. Поэтому не нес трудовую книжку. Без документов. Из-за этого суд долго не мог установить факт трудовых отношений", — пояснил молодой человек.

Его адвокат пояснил, что первым ответчиком был работодатель, который должен был решить вопрос со страховой компанией. Но так как он самоликвидировался, то единственным ответчиком остались страховщики.

Шахов признался, что доволен постановлением суда, однако ничего не знает о сумме ежемесячных выплат. Также он рассказал, что пока не может устроиться на работу и живет на пенсию по инвалидности. Он женат и воспитывает полуторагодовалую дочь.

Как рассказала еще одна представительница Шахова в суде, он получит единовременную выплату в 150 тыс. рублей, 500 тыс. рублей за последние три года и плюс ежемесячные выплаты до конца жизни, но сумму она не уточнила.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.11.2019 12:47
- гость -

А чего не понятного-то? "500 тыс. рублей за последние три года". Т.е. по 13,8тыс. в месяц.

30.11.2019 12:53
- гость -

Непонятно почему у него без рук только одна дочь, и чё за фляга?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
13:57
Более 350 тысяч россиян за 2019 год пострадали от нападения животных 0
13:40
Новый Старый базар. Каким он стал после реконструкции 1
12:53
Строительство элитного жилого дома в Бийске разморозят после 10 лет простоя 1
12:25
Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы 10
11:55
Лишившийся рук работник "Дома-2" добился пожизненных выплат 2
11:29
В Барнауле 1 декабря перекроют площадь Сахарова для строительства новогоднего городка 0
11:00
Бонусы клиентов ВТБ сформировали их пенсионные накопления 3
10:55
Жительница Барнаула хотела заработать в интернете и потеряла 1,5 млн рублей 2
10:28
В Белгороде учитель информатики подрался со школьником во время урока 9
10:02
Утром – на службу, вечером домой. Кому в армии служить удобно и выгодно 0
09:52
В Барнауле автомобиль после ДТП улетел в яму с билбордом "Добро пожаловать" 4
09:33
Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН 4
09:22
Более 200 человек приняли участие в масштабном бизнес-форуме в Барнауле 1
08:39
Массовое ДТП произошло ночью в Барнауле по вине нетрезвого водителя 2
08:11
Медведев попросил "добивать" социальные объекты в Курганской области 4
07:59
Мина замедленного действия. В Барнауле обсудили, как избежать ксенофобии 6
07:39
Можно ли ставить второй электросчетчик, если дом разделили на две части 0
07:14
Куда обращаться в Барнауле в случае ЧП. Инфографика 0
07:01
Депутаты трудящиеся, народные, законодательные. Как менялся парламент Алтая за 80 лет 0
06:46
Где покататься на коньках в Барнауле и сколько это стоит 0
06:32
Домашние животные, которых застали врасплох 2
06:22
Снег и метели обещают в Алтайском крае в последний день осени 2
06:16
Маркированные шины и доверенные "симки": как изменится жизнь россиян с 1 декабря 1
06:01
Путешествие за 80 лет: коротко об истории депутатства в Алтайском крае 1
23:32
Алтайский край получил премию National Geographic по оздоровительному отдыху 0
23:01
Барнаульцы просят разобраться со стаей собак, их хозяйкой и чиновниками 12
22:26
В Барнауле водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП 5
22:01
Путин выступил против замены слова "мама" на "родитель №1" 8
21:41
Косметолог Надежды Бабкиной рассказала про омоложение артистки в Алтайском крае 0
21:17
Песков сравнил Путина с доменной печью, говоря о планах президента на 31 декабря 7
20:37
Рособрнадзор рассказал, насколько россияне довольны качеством образования 1
20:13
Полицейские в Бийске сводили подростков в православный храм 6
19:42
"Яндекс. Катафалк". В Казани открытый гроб перевозили на каршеринговом автомобиле 1
19:30
Водоканал назвал причину, по которой затопило подземный переход в Барнауле 0
19:02
Изысканный рецепт к выходным: салат с форелью, томатами черри и муссом из авокадо 2
18:55
Опубликован проект закона о домашнем насилии 4
18:06
Павел Дитятев покидает пост главы Минэкономразвития Алтайского края 14
18:02
Модный этикет: семь правил выбора одежды для офиса и отдыха 0
17:55
С нового года жители российских сел смогут получать льготные кредиты 1
17:40
Подземный переход на площади Октября залило водой из-за коммунальной аварии 2
17:23
Пассажирский автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Бийске 2
17:03
Австралийка спасла коалу из лесного пожара, но зверька пришлось усыпить 1
16:50
Очередной фигурант "московского дела" задержан за нападение на сотрудника Росгвардии 3
16:31
Ждем денег: в мэрии Барнаула пока не решили, какие объекты благоустроить в 2020 году 4
16:21
Файер-шоу и полеты парапланов: полная программа "Алтайской зимовки – 2019" 0
16:12
Росреестр пытается отнять привокзальную площадь у Барнаульского аэропорта 6
16:02
Барнаул примет участие в благотворительной программе "Мир без слёз" 1
15:40
Сбербанк прокомментировал смерть клиента в новоалтайском отделении 3
15:25
"Газель" столкнулась с трамваем в Барнауле. Движение встало 3
15:15
Acer презентовал игровое кресло Predator Thronos Air. Стоит оно как двушка в Барнауле 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.