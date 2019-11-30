Строительство элитного жилого дома в Бийске разморозят после 10 лет простоя

На следующей неделе в Бийске продолжится строительство элитного жилого дома в районе Зеленого Клина. Собственник заверил, что ход работ контролируется госинспекцией, сообщает Бийское телевидение.

В 2018 году застройщик уже обещал, что объект будет сдан в июле 2019 года, но за прошедший год ничего не изменилось. Разве что усы у сторожа выросли. По словам будущих жильцов, работа на объекте не движется с места уже несколько лет.

Покупатели жилья настроены решительно. Они хотят, чтобы строительную компанию признали банкротом, а строительство продолжилось за счет федеральной программы обманутых дольщиков. При этом сам застройщик заявил, что больше никаких встреч с дольщиками проводить не будет.