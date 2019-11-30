Новый Старый базар. Каким он стал после реконструкции

Фото: amic.ru

Жители и гости Барнаула 30 ноября смогли своими глазами оценить обновленный Старый базар. Он предстал перед горожанами в привычном для себя амплуа.

Городской рынок уже заполнен товарами и для потенциальных арендаторов практически нет места. Мясо, рыба, фрукты и овощи, соленья, яйца и сувениры – все как в старые добрые, но красивее.

Интерьер базара изменился кардинально: яркая мозаика, эскалатор вместо привычной мраморной лестницы и новые светлые витрины вместо старых крашеных прилавков.

Торжественное открытие, по планам арендаторов, должно состояться в середине декабря. К Новому году на первом этаже откроются фуд-корты и совсем скоро новый Старый базар заработает в полную силу.