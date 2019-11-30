Более 350 тысяч россиян за 2019 год пострадали от нападения животных

Свыше 353 тысяч россиян, более 98 тысяч из которых – дети до 14 лет, обратились в больницы с травмами, полученными после нападения животных, сообщает РБК. Соответствующий отчет представил Роспотребнадзор к Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября.

Специалисты пояснили, что ежегодно количество пострадавших от нападения зверей составляет 380-450 тысяч человек, половина из которых нуждается в специфическом лечении. Еще около 40 тысяч человек должны получать антирабический иммуноглобулин.

По данным ведомства, в 2018 году зарегистрировано 2 566 бешеных животных. В этом же году выявили два случая гидрофобии – вирусного заболевания, возникающего после укуса животным. В 2019 году два случая этой болезни были отмечены в Москве и на территории Амурской области.