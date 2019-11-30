Доктор Мясников рассказал, чем нужно питаться пенсионерам, чтобы жить дольше

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы по питанию в пожилом возрасте. В программе "О самом главном" он рассказал, какие продукты должны быть в рационе, если человек хочет жить долго и оставаться здоровым.

Мясников оценил рекомендации ВОЗ по питанию для пожилых людей и согласился с тем, что рацион должен быть разнообразным. Акцент нужно сделать на жирной рыбе, постном мясе и птице. Обязательным в рационе пенсионера он назвал растительное масло, овощи, фрукты, ягоды, орехи и творог. Исключить из рациона стоит колбасу и жареное мясо.

Врач также отметил, что вкусовые предпочтения людей меняются в зависимости от возраста. Он добавил, что в 85 лет нет смысла ограничивать себя в еде, так как человек прожил долгую жизнь и полностью сформировал свои вкусовые привычки.