Протоиерей Смирнов назвал целью закона о домашнем насилии передачу детей геям

Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что в случае принятия, закон о домашнем насилии грозит серьезными негативными последствиями для России, пишут "Известия".

По мнению представителя РПЦ, закон направлен на то, чтобы заместить государственные суды неправительственной организацией, которая станет бременем налогоплательщиков и уничтожит российские семьи.

"И если мы все вместе, всем народом не поднимемся, то тогда это может пройти, потому что, видать, есть какие-то средства у этих лоббистов", – объяснил Смирнов.

Он считает, что основная цель данного закона – облегчение процедуры изъятия детей из семей и передачи их на воспитание лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Он привел в пример США, где, как он считает, подобное уже случилось.

Реально помочь в решении проблемы домашнего насилия могло бы прямое указание от главы государства министру внутренних дел, чтобы полиция реагировала на жалобы жен.