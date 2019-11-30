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Умер алтайский бизнесмен Владимир Мудрик

, ИА "Амител"
Он скончался после продолжительной болезни

30 ноября ушел из жизни известный алтайский предприниматель Владимир Мудрик. Информацию, опубликованную в СМИ, подтвердили родственники умершего. 

Мудрик являлся председателем Совета директоров КЖБИ-1, а ранее возглавлял строительную компанию "Горизонт", которая построила здания – визитные карточки Барнаула. Это ЖК "Анастасия" – один из самых высоких домов города, а также  "Аквамарин" на Речном вокзале. Именно Владимир Мудрик привез в город технологию монолитно-каркасного строения: специальную опалубку, внутрь которой заливается бетон. 

Он приехал в Барнаул из Читы, чтобы поступать в летное училище, но не поступил. Окончил АлтГТУ по специальности инженер-механик. Имеет большой послужной список и ряд почетных наград, таких как почетная грамота главы администрации Барнаула (2005 г.), почетная грамота Министерства регионального развития РФ за большой вклад в развитие строительной отрасли (2006 г.), звание "Лучший меценат Барнаула" (2007 г.). 

Прощание с Владимиром Мудриком запланировано на 2 декабря с 11 до 13 часов в прощальном зале Барнаульского крематория на проспекте Космонавтов, 64. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.11.2019 15:38
Барнаулец

Соболезнуем...(

30.11.2019 15:52
Vroger

Эпоха...

30.11.2019 16:19
- гость -

Модно стало не сообщать возраст. Человек не дожил до 65 лет.

30.11.2019 17:26
- гость -

Соболезнование семье.Сильный был человек.

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