Умер алтайский бизнесмен Владимир Мудрик

30 ноября ушел из жизни известный алтайский предприниматель Владимир Мудрик. Информацию, опубликованную в СМИ, подтвердили родственники умершего.

Мудрик являлся председателем Совета директоров КЖБИ-1, а ранее возглавлял строительную компанию "Горизонт", которая построила здания – визитные карточки Барнаула. Это ЖК "Анастасия" – один из самых высоких домов города, а также "Аквамарин" на Речном вокзале. Именно Владимир Мудрик привез в город технологию монолитно-каркасного строения: специальную опалубку, внутрь которой заливается бетон.

Он приехал в Барнаул из Читы, чтобы поступать в летное училище, но не поступил. Окончил АлтГТУ по специальности инженер-механик. Имеет большой послужной список и ряд почетных наград, таких как почетная грамота главы администрации Барнаула (2005 г.), почетная грамота Министерства регионального развития РФ за большой вклад в развитие строительной отрасли (2006 г.), звание "Лучший меценат Барнаула" (2007 г.).

Прощание с Владимиром Мудриком запланировано на 2 декабря с 11 до 13 часов в прощальном зале Барнаульского крематория на проспекте Космонавтов, 64.