Горнолыжный комплекс "Мишина гора" открылся на "Белокурихе-2"

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Первый горнолыжный комплекс – "Мишина гора" – на "Белокурихе-2" открылся 30 ноября.

Он был презентован в 2018 году. На сегодняшний день комплекс состоит из двух трасс с перепадом высот 225 метров и длиной 980 метров. Трассы имеют выкат в 1000 метров и относятся к среднему уровню сложности.

Аналогов этому комплексу в Алтайском крае до сих пор не было. Трассы аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований, но при этом подходят и для любителей. Кроме того, здесь есть 240-метровая горка для тюбингов с "беби-лифтом".

На открытии официального горнолыжного сезона побывало около 500 человек.