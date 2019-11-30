Волнистые губы становятся новым трендом в косметологии

Пышные накачанные губы давно перестали быть чем-то новым в области женской красоты и тогда косметологи изобрели новый способ изменения внешности.

Тренд на "губы дьявола", как их называют пользователи социальных сетей, запустил российский косметолог Емельян Брауде. Суть метода заключается в точечном введении инъекций. После такой процедуры губы приобретают несколько лишних углов и меняют форму.

Фотографии с результатом этой процедуры заполняют социальные сети. Сопровождаются они хештегами "губы дьявола" или "губы-осьминоги".Примечательно, что услугой косметологов пользуются как девушки, так и мужчины. Пользователи интернета неоднозначно относятся к такому преображению.