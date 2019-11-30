"Алтайская зимовка" открыла зимний туристический сезон в крае

Фото: amic.ru

Открытие традиционного большого зимнего праздника "Алтайская зимовка" прошло 30 ноября в Алтайском крае. Ежегодно он собирает тысячи гостей со всей страны.

В 2019 году площадкой для его проведения стала "Бирюзовая Катунь". Изюминкой фестиваля в этом году стали фудтраки, в которых профессиональные шеф-повара презентовали традиционные блюда региональной кухни. Туристы смогли не только продегустировать, но и купить традиционные угощения.

В первый день на площадке прошел забег Дедов Морозов и мастер-классы по катанию на лыжах и сноубордах. Гости праздника играли в сырный дартс и бились подушками на сценической игровой площадке. Закончится открытие фестиваля красочным фаер-шоу, в ходе которого выступят вокалисты и танцоры Алтайского края.

1 декабря праздник переместится на озеро Светлое в Советском районе, где гостей встретят лебеди, которые прилетели на зимовку.