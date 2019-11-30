Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимума за два года

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизилась до минимального за последние два года значения 9,4%, пишет РИА "Новости".

Ставка росла с 9,41% в сентябре 2018 до 10,55% в апреле 2019 года. В мае она снизилась до 10,53%, продолжила уменьшаться в июне и июле, а к августу достигла круглой отметки в 10%.

"Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях, снизилась до 9,4% – с 9,68% в сентябре. Это минимальное значение за последние два года", – сообщил Центробанк.

В октябре 2019 года банки отметили максимальный рост объемов ипотечного кредитования. В этот период было предоставлено 119 тысяч кредитов на общую сумму 271,3 млрд рублей, что превысило показатель сентября на 11,1%.