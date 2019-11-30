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Новости

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимума за два года

, ИА "Амител"
Сейчас средний процент – 9,4
Фото: 1tulatv.ru

Фото: 1tulatv.ru

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизилась до минимального за последние два года значения 9,4%, пишет РИА "Новости".

Ставка росла с 9,41% в сентябре 2018 до 10,55% в апреле 2019 года. В мае она снизилась до 10,53%, продолжила уменьшаться в июне и июле, а к августу достигла круглой отметки в 10%. 

"Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях, снизилась до 9,4% – с 9,68% в сентябре. Это минимальное значение за последние два года", – сообщил Центробанк. 

В октябре 2019 года банки отметили максимальный рост объемов ипотечного кредитования. В этот период было предоставлено 119 тысяч кредитов на общую сумму 271,3 млрд рублей, что превысило показатель сентября на 11,1%. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.11.2019 18:08
АБОРИГЕН

Это очень и очень высокая ставка. Почему Костин думает что можно понавыдавать миллиардных кредитов своим корешам и потом их своровать "реструктуризировать" а потом покрывать эти убытки за счет высокой ставки для остального населения? Не надо мычать про риски, это вы ведёте такую идиотскую политику, потому что вы очень плохие банкиры.
Приходите когда ставка упадет до 1-1,5%, и не надо мне названивать с подобными сомнительными предложениями.

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