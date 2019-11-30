Российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене

В первом квартале 2020 года начнется производство российских трехдверных электрокаров Zetta. Сертификация автомобиля находится на заключительном этапе.
По предварительной информации, субкомпактную машину будут собирать в Тольятти на агрегатах Волжского автомобильного завода. В конструкции автомобиля будет применен ряд инновационных решений, которые позволят сделать его не только эффективнее, но и дешевле.
Машина представляет собой городской трехдверный хэтчбек наподобие Smart ForTwo. Максимальная скорость автомобиля – 120 км/ч, а его цена в базовой версии составит около 450 тыс. рублей, сообщает портал "За рулем".
Комментарии
дальность езды на заряде зимой наверно тоже рекордно низкая будет?
Tesla скоро начнет выпуск моделей с запасом хода на одном заряде в 1000 км. В условиях нашей зимы это будет не менее 500 км. Кстати вчера у ТРЦ Европа видел Tesla Model S, прокатиться бы за рулём.