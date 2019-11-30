Роскомнадзор опубликовал список СМИ, распространяющих фейковую информацию

Роскомнадзор совместно с Союзом журналистов России сформировал список СМИ, предоставляющих недостоверную информацию. Он был опубликован на сайте ведомства.

В перечень попали издания, которые два или более раз были замечены в публикации фейковых материалов. Обновляться список будет еженедельно.

"Данный открытый перечень призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете", – объяснили в РКН.

Сейчас большую часть списка составляют сообщества в соцсети "ВКонтакте". Среди них такие крупные паблики, как "Лентач", MDK, Mash, форумы читателей крупных изданий РБК и "Газета.ру".