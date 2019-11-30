Педагогов в России обяжут проходить психиатрическое обследование

Депутаты от "Единой России" Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко подготовили законопроект об обязательном психиатрическом обследовании преподавателей, сообщает телеканал "360".

Освидетельствование предлагают проходить каждые пять лет. Также предлагается отстранять от работы педагогов, которые подвергались административному или уголовному наказанию.

Авторы проекта признались, что после убийства историком Соколовым 24-летней студентки они посчитали, что требования к здоровью педагогов нужно ужесточить. Тем более что Олег Соколов неоднократно проявлял признаки психического расстройства. Результаты освидетельствования должны стать условием для допуска на работу или причиной увольнения.

Этими мерами депутаты хотят защитить учеников от пагубных последствий работы с психически нездоровыми преподавателями.