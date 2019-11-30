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Новости

Педагогов в России обяжут проходить психиатрическое обследование

, ИА "Амител"
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму
Фото: shutterstock.com

Фото: shutterstock.com

Депутаты от "Единой России" Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко подготовили законопроект об обязательном психиатрическом обследовании преподавателей, сообщает телеканал "360".

Освидетельствование предлагают проходить каждые пять лет. Также предлагается отстранять от работы педагогов, которые подвергались административному или уголовному наказанию. 

Авторы проекта признались, что после убийства историком Соколовым 24-летней студентки они посчитали, что требования к здоровью педагогов нужно ужесточить. Тем более что Олег Соколов неоднократно проявлял признаки психического расстройства.  Результаты освидетельствования должны стать условием для допуска на работу или причиной увольнения. 

Этими мерами депутаты хотят защитить учеников от пагубных последствий работы с психически нездоровыми преподавателями. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.11.2019 19:17
- гость -

только педагоги? органы и депутаты давно напрашиваются

30.11.2019 19:24
- гость -

А потом будут удивляться, что никто не идёт работать в школу...

30.11.2019 19:37
Гость

Психиатрия пока не станет доказательной наукой незачем их вообще финансировать!

30.11.2019 19:39
- гость -

Начинать надо с себя - показать пример! И учеников тоже на психиатрию - каждые 2 года.

30.11.2019 19:41
- гость -

А ещё депутаты разного уровня совершают ДТП, в том числе с пострадавшими. Не выдавать им всем права на вождение!

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