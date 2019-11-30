Заместителя главы свердловского СК задержали за крупную взятку

Первого заместителя руководителя СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко задержали за взятку в размере 18 млн рублей от адвоката, пишет ТАСС. Информацию о задержании изданию подтвердил источник в правоохранительных органах.

"Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки"), адвокату – по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", – сообщила представитель СК.

Уточняется, что за взятку следователь обещал закрыть некое уголовное дело.

Следователи СК РФ намерены ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.