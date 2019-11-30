Соцсети: подросток убил отчима в Алтайском крае

Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала о том, что в селе Зудилово подросток убил отчима.

По ее словам, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября. 17-летний молодой человек нанес несколько ножевых ранений в шею своему отчиму. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Что стало поводом для совершения преступления, неизвестно.

Девушка также отметила, что мать подростка ранее отбывала наказание за убийство собственного мужа. Друзья предупреждали убитого об этом, но он решил не уходить из семьи.

Официальной информации о происшествии на момент публикации нет. Подробности инцидента уточняются.