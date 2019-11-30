Ученые выявили смертельную опасность жирной пищи

Канадские ученые объяснили, почему жирная пища способствует быстрому развитию рака, сообщает "Лента".

Исследователи выяснили, что употребление насыщенных жиров способствует перепрограммированию клеток, которое связано с развитием рака простаты у мужчин. Эти вещества влияют на активность гена, который отвечает за регулирование других генов, в том числе тех, что отвечают за деление клеток. Подобные мутации способствуют росту раковых клеток.

Свои выводы ученые проверили на мышиной модели рака простаты. Пациенты, которые употребляли насыщенные жиры, умирали от рака чаще.

При этом результат не зависел от возраста особи и наличия ожирения.