Сапоги Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 117 тысяч евро

На аукционе в Париже за 117 тысяч евро были проданы сапоги Наполеона Бонапарта, которые он носил в ссылке, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что эти сапоги он носил на острове Святой Елены. Позднее Анри Бертран, один из генералов, сопровождавших Наполеона в ссылке, предложил эту обувь скульптору Карло Марокетти.

"Знаменитые сапоги Наполеона были проданы за 117 208 евро… Поклонников империи по-прежнему много", – отмечают представители аукциона Drouot.

Первоначальная цена лота варьировалась от 50 до 80 тысяч евро.