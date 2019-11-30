Сапоги Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 117 тысяч евро

На аукционе в Париже за 117 тысяч евро были проданы сапоги Наполеона Бонапарта, которые он носил в ссылке, пишет РИА "Новости".
Сообщается, что эти сапоги он носил на острове Святой Елены. Позднее Анри Бертран, один из генералов, сопровождавших Наполеона в ссылке, предложил эту обувь скульптору Карло Марокетти.
"Знаменитые сапоги Наполеона были проданы за 117 208 евро… Поклонников империи по-прежнему много", – отмечают представители аукциона Drouot.
Первоначальная цена лота варьировалась от 50 до 80 тысяч евро.
L'empereur a toujours la botte, euh, la cote.— Drouot (@Drouot) 29 ноября 2019 г.
Les fameuses bottes de Napoléon viennent d'emporter 117 208 € (frais inclus) à l'instant chez @AlexandreGique1 !
Les fans de l'Empire sont toujours nombreux 👏👏 pic.twitter.com/oaHU2lDSnE
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