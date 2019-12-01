Стал известен соперник сборной России по футболу перед Евро-2020

Перед стартом чемпионата Европы сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Польши. Об этом написал в Twitter генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицкий.

"Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта - Польша - Украина, 2 июня — Польша - Россия", - написал Савицкий в Twitter.

Жеребьевка финальной части Евро 2020 прошла в Бухаресте 30 ноября. В ходе группового этапа сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Последняя встреча нашей национальной сборной с бельгийцами закончилась со счетом 4:1 в их пользу.