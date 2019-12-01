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Двухэтажный дом полностью сгорел в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Пострадавших нет

Фото: amic.ru

Очевидцы сообщили о пожаре в доме по адресу Циолковского, 38. На месте работали пожарные. 

От огня постройка сильно пострадала. Второй этаж выгорел полностью, сгорела крыша. Первый этаж дома залит водой. На соседние постройки огонь не перекинулся.

В тушении пожара принимали участие 5 пожарных автомобилей. Жильцы дома не пострадали. 

Подробности инцидента уточняются. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.12.2019 11:16
- гость -

Что строить будем?

1.12.2019 11:47
Гость

Странно,что горят почему но в основном дома новые, видимо новые материалы или проводка такая «новая и надежная», сколько коттеджей уже сгорели, и ведь новье все

1.12.2019 12:02
Гость

Под новый дом плацдарм выжигают

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