Двухэтажный дом полностью сгорел в центре Барнаула

Фото: amic.ru

Очевидцы сообщили о пожаре в доме по адресу Циолковского, 38. На месте работали пожарные.

От огня постройка сильно пострадала. Второй этаж выгорел полностью, сгорела крыша. Первый этаж дома залит водой. На соседние постройки огонь не перекинулся.

В тушении пожара принимали участие 5 пожарных автомобилей. Жильцы дома не пострадали.

Подробности инцидента уточняются.