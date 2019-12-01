Скелет пенсионерки и 324 тысячи рублей нашли в Ленобласти

На дачном участке в Ленинградской области был обнаружен скелетированный труп пенсионерки и 324 тысячи рублей, сообщают "Известия".

О находке в полицию сообщила 36-летняя женщина, которая является внучкой умершей. Она отметила, что 81-летняя пенсионерка пропала в октябре 2019 года.

На месте полиция обнаружила фрагменты скелета без черепа и некоторых костей. Также были найдены документы, связка ключей, трость и одежда погибшей. Кроме того, в домике на дачном участке был найден рюкзак с 324 тысячами рублей.

Причина смерти неизвестна. Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели женщины.